Кубок Англии, 1/8 финала

Лутон – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Подопечные Пепа Гвардиолы в трех последних матчах не могли забить больше одного мяча. Встреча с Лутоном в АПЛ также была достаточно напряженной, поэтому наставник Манчестер Сити решил не рисковать и выпустил на поле вполне основной состав. Сегодня "горожан" прорвало.

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Гости открыли счет уже на третьей минуте. Де Брюйне ворвался в штрафную и откатил на Холанда, который замкнул в касание. Еще в первом тайме эта парочка организовала еще два гола-близнеца. Кевин ассистировал, а Эрлинг отрывался от центрбеков и расстреливал голкипера. Перед перерывом Лутон сумел ответить очень красивым голом Кларка.

На старте второго тайма Джордан оформил дубль. Гениальную передачу на него вырезал Рос Баркли. Вот это то мастерство, за которое его когда-то покупал Челси! Не успели болельщики хозяев почувствовать вкус интриги, как снова забил Холанд. Де Брюйне (да, это четвертый ассист бельгийца) вывел форварда на пустые ворота. Лишь на пятом мяче норвежец сменил автора голевой передачи. На этот раз ассистировал Бернарду. Холанд во второй раз в своей клубной карьере забил 5 голов за матч. Впервые это произошло в марте 2023-го в матче ЛЧ против РБ Лейпциг.

Побить рекорд Холанду сегодня было не суждено. Пеп заменил своего форварда. Однако шестой гол в ворота Лутона таки влетел. Его в свой актив записал Ковачич. Манчестер Сити чрезвычайно легко вышел в следующий раунд Кубка Англии. Далее у "горожан" матчи против МЮ и Ливерпуля, между которыми будет вторая встреча с Копенгагеном в плей-офф ЛЧ,