Сборные Украины и Болгарии сыграли 27 февраля в ответном матче плей-офф Лиги наций (3:0). Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Лига наций, плей-офф.

Украина – Болгария – 3:0 (первый матч – 4:0)

Голы: Овдийчук, 14, Глущенко, 17, Шматко, 81

В первом поединке, который состоялся 23 февраля, подопечные Владимира Пятенко одержали выездную победу со счетом 4:0. Соответственно, номинально домашний для украинок ответный матч превратился в формальность. Женской сборной Украины в поединке в турецкой Анталии нужно было просто удержать гандикап, добытый по итогам первой игры.

Сборная Украины сокрушила Болгарию в плей-офф женской Лиги наций – ответный матч превратился в формальность

Владимир Пятенко провел 4 изменения в составе. Вместо Келюшик, Котик, Семкив и Андрухив (получила сотрясение мозга в первом матче) в основе вышли Самсон, Корсун, Апанащенко и Панцулая.

Украина начала просто идеально и уже на 14-й минуте вышла вперед. После первого удара мяч попал в стойку, но Ольга Овдийчук на добивании таки открыла счет. А уже на 17-й счет стал 2:0 – Инна Глущенко с метра поразила пустые ворота. После ударного старта "сине-желтые" сбавили обороты и до перерыва счет больше не изменился.

Под занавес игры украинки довели счет до разгромного. Подачу со штрафного результативно замкнула Любовь Шматко. 3:0 и 7:0 по сумме двух матчей.

Соответственно, сборная Украины официально сохранила прописку в дивизионе B женской Лиги наций. Напомним, наши девушки заняли третье место в своей группе и сумели обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав прямого вылета в Лигу С. Теперь же "сине-желтые" успешно преодолели плей-офф. Болгария следующий розыгрыш женской Лиги наций проведет в дивизоне С.