Французский феномен, кажется, окончательно решил покинуть столицу Франции летом. Ожидается, что Килиан Мбаппе продолжит свою карьеру в Реале.

ПСЖ нашел звездную замену для Мбаппе – он проваливает сезон и ругается с тренером

Как информирует El Chiringuito TV, нападающий может приехать в Мадрид не один. За ПСЖ также выступает младший брат Килиана – Итан Мбаппе. Именно 17-летний полузащитник может также присоединиться к Реалу летом.

Итан Мбаппе играет за молодежную команду. В текущем сезоне успел дебютировать в Лиге 1. Он получил крохи времени в матче с Метцом (3:1) в декабре 2023 года, а также сыграл в двух кубковых встречах. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

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