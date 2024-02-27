Минмолодежьспорта освободило УАФ от мобилизации – "критически важная организация"
Высшее футбольное руководство Украины обезопасило себя от военной службы.
Министерство молодежи и спорта на своем сайте опубликовало обновленный приказ относительно Украинской ассоциации футбола.
Мобилизация в Украине: ультрас Динамо, Шахтера, Севастополя и еще 29 клубов обратились к власти и всем мужчинам
Общественный союз (УАФ) был признан критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Документ позволяет не мобилизовать военнообязанных работников организации. Впервые такой приказ был опубликован 2 апреля прошлого года, а сейчас он был продлен.
Напомним, сегодня ультрас 32-х украинских клубов обратились к власти и всем мужчинам с требованием выполнить свой гражданский долг и стать на защиту Родины (в том числе внутри страны).
Ультрас Динамо Загреб устроили яркий перфоманс в поддержку Украины – эмоциональные фото