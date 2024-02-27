Министерство молодежи и спорта на своем сайте опубликовало обновленный приказ относительно Украинской ассоциации футбола.

Мобилизация в Украине: ультрас Динамо, Шахтера, Севастополя и еще 29 клубов обратились к власти и всем мужчинам

Общественный союз (УАФ) был признан критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Документ позволяет не мобилизовать военнообязанных работников организации. Впервые такой приказ был опубликован 2 апреля прошлого года, а сейчас он был продлен.

Напомним, сегодня ультрас 32-х украинских клубов обратились к власти и всем мужчинам с требованием выполнить свой гражданский долг и стать на защиту Родины (в том числе внутри страны).

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