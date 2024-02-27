"Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Вы знаете, он объявил о том, что в ближайшее время будет сделан финансовый отчет, аудит. Я вам хочу открыть такой небольшой инсайд. На сегодня уже абсолютно известно о том, что финансовая дыра в бюджете около 2 млн евро. Уже сейчас дефицит около двух миллионов евро.

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То есть, сейчас новому руководству УАФ надо найти 2 млн евро, чтобы просто закрыть этот бюджет. Представьте себе, что было до этого. Достаточно сложная история для команды Шевченко это все уладить. Отчет будет опубликован полностью только через 2 месяца, и тогда Андрей Шевченко выйдет к прессе и объявит результаты этого отчета, но на сегодня такая информация, что уже сейчас нужно ликвидировать дефицит почти 2 млн евро. Это огромная сумма", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Шевченко стал президентом УАФ 25 января 2024 года. До этого должность с 2015-го занимал Андрей Павелко, который сейчас находится под стражей.

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