Кубок лиги профессионального развития U-17, полуфинал

Уотфорд U-17 – Бернли U-17 – 2:0

Голы: Шевченко, 61, Смит, 87

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Кристиан Шевченко помог Уотфорду выйти в финал Кубка развития. Сын президента УАФ и обладателя "Золотого мяча" реализовал первый гол команды на 61-й минуте, а за три минуты до завершения Смит снял все вопросы относительно победителя.

К слову, для 17-летнего форварда это уже 4 гол за Уотфорд. Ранее он отметился в воротах Халл Сити в четвертьфинале Кубка, а также забивал Ипсвичу и Миллуолу.

Напомним, Кристиан, который имеет право выступать также за Англию и США, был включен в резервный состав сборной Украины U-19.

Интересно, что в США уже обратили внимание на результативность молодого игрока и призвали внимательно следить за ним.

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