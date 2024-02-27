Жереми Доку из Манчестер Сити имеет лучший показатель продвижения мяча (12,4) из всех игроков в топ-5 чемпионатах, которые сыграли не менее 1000 минут в сезоне. Навыки бельгийца в дриблинге и скорости позволяют ему продвигать мяч благодаря длительному владению.

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Согласно анализу Marca, который основывается на данных статистического портала FB Ref, полузащитник Реала Тони Кроос – лучший игрок в топ-5 чемпионатах, продвигающий мяч с помощью передач (12,3). Вторым в этом рейтинге является защитник Арсенала Александр Зинченко (12,2), третье место у Вермана из ПСВ (12,0). Испанская пресса отметила, что высокая позиция украинца является большой неожиданностью.

Напомним, Александр Зинченко выступает за Арсенал с 2022 года. В целом защитник отыграл за "канониров" в 60 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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