“Сообщаем, что, к большому сожалению, полузащитник Иван Калюжный не был заявлен за Александрию в матче с Шахтером 26 февраля 2024 года. Просим прощения у всех болельщиков, команды и тренерского штаба. Эта досадная ошибка произошла из-за человеческого фактора.

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Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023 года, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Спортивный директор отстранен от исполнения своих обязанностей. Дело передано в контрольно-дисциплинарный комитет, который примет решение по этому инциденту", – говорится в официальном заявлении на официальном сайте "горожан".

Напомним, в поединке 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером (0:0) всю игру за команду Ротаня провел полузащитник Иван Калюжный, который не был заявлен на матч. Как следствие, "желто-черным" грозит техническое поражение.

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