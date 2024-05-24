Главные новости 23 мая: Цыганкова зовет АПЛ, Лунин получил вердикт на финал ЛЧ, Украина U-17 вылетела с Евро
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 мая.
Украина
Украина без шансов проиграла Чехии и вылетела из Евро U-17.
Динамо сохранило шансы стать сеяным в квалификации Лиги чемпионов. Известны потенциальные соперники киевлян.
Кривбасс может гарантировать попадание в группу Лиги конференций – триумф Аталанты стал определяющим, нужны два условия.
Премиальные сборной Украины за выход на Евро-2024 – стали известны суммы и сроки получения.
Мир
Лунин узнал свою судьбу на финал Лиги чемпионов. Анчелотти объявил состав Реала на матч с Боруссией.
Барселона уведомила Хави об увольнении и уже выбрала нового тренера.
Сенсационный участник ЛЧ официально подтвердил бегство тренера, которого переманил Ювентус.
Аякс объявил о назначении главного тренера – он работал с экс-коучем Шахтера и отказался ехать в Украину.
Третья карточка официально появится в футболе – недавно ее мог получить Мудрик.
Звезде АПЛ грозит 10-летняя дисквалификация. Он был главной трансферной целью Гвардиолы.
Трансферы
Шахтер подпишет защитника Баварии. Полуфиналисты Лиги чемпионов решили не продлевать контракт с защитником.
Цыганков в АПЛ: стало известно, какие клубы охотятся на звезду сборной Украины – среди них участник Лиги чемпионов.
Капитан Реала развернул свое будущее на 180 градусов – Анчелотти ошеломлен.