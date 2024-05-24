Цыганков может переехать в АПЛ / getty images

Украина

Украина без шансов проиграла Чехии и вылетела из Евро U-17.

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Мир

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Трансферы

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