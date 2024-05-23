Итальянский специалист Франческо Фариоли возглавил Аякс, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт 35-летнего наставника с амстердамцами вступит в силу 11 июня 2024 года и будет действовать до 30 июня 2027 года. К слову, Фариоли стал первым итальянским тренером в истории Аякса.

Напомним, Франческо начинал карьеру как тренер вратарей. Именно в этой роли он 3 года помогал Роберто Де Дзерби – сначала в Беневенто, затем в Сассуоло. С лета 2020-го он работал в Турции. Первый сезон ассистентом главного тренера Аланьяспора, а в марте 2021-го начал самостоятельную карьеру в Карагюмрюке. Вскоре итальянец вернулся в Аланьяспор, который сенсационно привел к пятому месту в Суперлиге 2021/22.

Перед стартом сезона 2023/24 кандидатуру Фариоли рассматривал Шахтер, однако итальянец отказался ехать в Украину из-за войны и принял предложение от Ниццы. Под его руководством французская команда заняла пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Аякс также финишировал пятым и впервые с 2000 года не попал в топ-4 чемпионата Нидерландов. Как следствие, амстердамцы будут бороться в квалификационных матчах за участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

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