Тренерский штаб "сливочных" определился со стартовой одиннадцаткой, которая будет бороться за 15-й в истории Реала трофей Лиги чемпионов.

Наставник Реала Карло Анчелотти в четверг, 23 мая, во время утренней тренировки объявил игрокам стартовый состав на финал Лиги чемпионов, сообщает Defensa Central.

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По информации источника, заветная одиннадцатка выглядит следующим образом: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго и Винисиус.

Отмечается, что этот состав итальянец протестирует в матче последнего тура Ла Лиги против Бетиса, который состоится в субботу, 25 мая. И если не произойдет каких-то форс-мажоров, то он продублирует его и на поединок с дортмундской Боруссией.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится на легендарном Уэмбли 1 июня. Начало встречи в 22:00.

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