В четверг, 23 мая, Пакета было предъявлено обвинение в нарушении правил ставок FA. Как информирует Daily Mail, бразильцу грозит дисквалификация на 10 лет – Футбольная ассоциация обвиняет его в умышленном получении желтых карточек в четырёх разных матчах АПЛ.

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Сообщается, что FA утверждает, что Пакета намеренно получил предупреждения в матчах против Лестера, Астон Виллы, Лидса и Борнмута, чтобы он и/или его друзья могли получить прибыль от ставок. Сам бразилец отрицает любые обвинения в правонарушении и пользуется полной поддержкой своего клуба.

Три года назад 10-летней дисквалификацией был наказан экс-защитник Рединга Кайнан Исаак. Он намеренно получил предупреждение во время игры за Стратфорд Таун в матче первого раунда Кубка Англии против Шрусбери.

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