Сенсационный участник ЛЧ официально подтвердил побег тренера, которого переманил Ювентус
Сказочное сотрудничество Тьягу Мотты и Болоньи не доживет до выступления в Лиге чемпионов.
Главный тренер решил не продлевать контракт и становится свободным после завершения сезона, информирует официальный сайт "россоблу".
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Мотта принял Болонью в сентябре 2022 года вблизи зоны вылета. Команда набрала хороший ход и финишировала на девятой строчке Серии А. Нынешняя кампания вообще стала настоящим чудом. Болонья заранее гарантировала себе место в топ-5 и участие в групповом этапе ЛЧ. В последний раз на таком уровне "россоблу" выступали 60 лет назад, когда турнир еще назывался Кубком чемпионов.
Впрочем, Мотта поведет в ЛЧ другой клуб. Инсайдеры еще несколько недель назад сообщили о сделке 41-летнего специалиста с Ювентусом, который уволил Макса Аллегри.
Менталитет победителя: Тьягу Мотта сотворил сенсацию и ведет Болонью в Лигу чемпионов