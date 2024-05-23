Сказочное сотрудничество Тьягу Мотты и Болоньи не доживет до выступления в Лиге чемпионов.

Главный тренер решил не продлевать контракт и становится свободным после завершения сезона, информирует официальный сайт "россоблу".

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Мотта принял Болонью в сентябре 2022 года вблизи зоны вылета. Команда набрала хороший ход и финишировала на девятой строчке Серии А. Нынешняя кампания вообще стала настоящим чудом. Болонья заранее гарантировала себе место в топ-5 и участие в групповом этапе ЛЧ. В последний раз на таком уровне "россоблу" выступали 60 лет назад, когда турнир еще назывался Кубком чемпионов.

Впрочем, Мотта поведет в ЛЧ другой клуб. Инсайдеры еще несколько недель назад сообщили о сделке 41-летнего специалиста с Ювентусом, который уволил Макса Аллегри.

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