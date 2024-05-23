Тони Кроос вдруг объявил о завершении карьеры, неизбежным казался и уход Начо. Ряд авторитетных источников сообщили, что 34-летний капитан Реала планирует покинуть Сантьяго Бернабеу и поехать доигрывать в МЛС.

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Впрочем, здесь произошел разворот на 180 градусов. Начо изменил свое мнение и согласился продлить контракт еще на один сезон, утверждает RadioMarca. Карло Анчелотти приятно удивлен сохранением лидера, который готов выполнять любую функцию на поле.

Начо – воспитанник Реала. Он дебютировал за первую команду в 2011 году. Всего за "сливочных" защитник провел 362 матча во всех турнирах. В его активе 16 голов и десять результативных передач. Вместе с Реалом Начо добыл 25 трофеев. В частности, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза титул чемпиона Испании и дважды Кубок Испании.

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