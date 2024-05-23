"Сине-желтым" пообещали закрыть финансовые вопросы до товарищеского матча с Германией.

УАФ прилагает усилия, чтобы футболисты, тренерский штаб и обслуживающий персонал получили обещанные премиальные за выход на Евро-2024 до 3 мая, сообщает Sport.ua.

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Напомним, именно в этот день подопечные Сергея Реброва проведут первый товарищеский поединок против сборной Германии в рамках подготовки к чемпионату Европы.

По информации источника, речь идет о выплатах по 30-40 тысяч евро каждому игроку в зависимости от его вклада в успех сборной.

Напомним, перед стартом на Евро-2024 "сине-желтые" также проведут спарринги с Польшей и Молдовой.

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