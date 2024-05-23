КОНМЕБОЛ официально подтвердил введение розовой карточки. Ее испытают уже на Копа Америка, которая состоится в США с 20 июня по 14 июля этого года.

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Розовая карточка не будет иметь никакого отношения к дисциплинарным наказаниям, а чисто сигнализировать о дополнительной замене из-за подозрения на черепно-мозговую травму. Если игрок получил повреждение такого типа, то его можно снимать вне общего порядка (5 замен в три отдельных слота или перерыве). Для соблюдения равных условий команда соперника также получает право дополнительной замены.

Соответствующий протокол действует не первый год в топ-чемпионатах. Недавно был наглядный пример в матче Брайтон – Челси. Михаил Мудрик получил удар в голову и покинул поле в рамках дополнительной замены (позже лондонцы использовали еще 5 "основных"). Розовая карточка в руках арбитра должна четко сигнализировать именно о таком типе замены.

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