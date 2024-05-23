Издание AS ранее сообщало, что Цыганковым заинтересовались сразу несколько клубов АПЛ. Fichajes.net раскрыло имена этих клубов.

Цыганков может покинуть Жирону – звезда сборной Украины изучает предложения из АПЛ

Интерес к Виктору проявляют Вест Хэм, Вулверхэмптон и Астон Вилла, которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Первые два коллектива хотят усилиться после неоднозначного сезона, а команда Унаи Эмери хочет укрепиться перед участием в самом престижном еврокубке.

Отмечается, что Жирона не заинтересована в продаже Цыганкова, но в случае, если за Виктора предложат 28 млн евро (цена с Transfermarkt), то клуб может пересмотреть свою позицию. Сам Цыганков спокойно рассматривает варианты и может принять решение уже после Евро-2024.

В текущем сезоне Ла Лиги украинец сыграл в 29 матчах, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.

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