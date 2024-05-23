Победа Аталанты в финале Лиги Европы над Байером может улучшить позиции Кривбасса в еврокубках следующего сезона.

Кривбасс после победы Аталанты в финале Лиги Европы еще оставляет шансы на переход из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф, что гарантирует криворожанам попадание в группу Лиги конференций, сообщает журналист Игорь Семйон.

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Однако, для этого необходимо, чтобы осуществились еще два условия. Первое из них – Аталанта должна не попасть в топ-4 в Серии А. Кроме этого, в финале Лиги чемпионов между Реалом и дортмундской Боруссией победить должна именно немецкая команда.

Добавим, что Кривбасс мог оказаться и в третьем раунде квалификации Лиги конференций вместо третьего раунда Лиги Европы, но Ворскла не смогла победить Шахтер в финале Кубка Украины.

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