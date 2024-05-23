Евро-2024, U-17, второй тур группового этапа

Группа А

Украина – Чехия – 1:3

Голы: Дегтярь, 90+4 (п.) – Моудрый, 12 (п.), Пенкса, 62, 87

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В первом туре подопечные Юрия Мороза потерпели обидное поражение от сборной Сербии, пропустив единственный гол уже на 2-й минуте встречи. Учитывая победу в параллельном поединке нынешнего соперника над киприотами (5:0), "сине-желтым" в очном противостоянии с чехами надо было побеждать, чтобы иметь шансы на выход из группы. К слову, в 1/4 финала победитель группы А сыграет со вторым местом группы В и наоборот (В1 – А2).

Чехи начали активнее, буквально зажав соперника на их половине поля. До 10-й минуты они создали ряд моментов, самыми опасными из которых стали навес с углового – украинцам повезло, что никто из соперников не успел на добивание и подача Моудрого в ближнюю девятку – подстраховал защитник.

Однако на 12-й минуте Чехия воплотила количество в качество и вышла вперед. Третяк ошибся с передачей в собственной штрафной и мяч перехватил Квачек. Матей сместился вправо и решил навесить, но попал в руку Дигтяру, пытавшемуся в прыжке помешать передаче.

Как следствие, пенальти, который удачно реализовал Моудрый, разведя по углам Макаренко и мяч.

Украинцы сразу бросились сравнивать и едва не забили: Редушко получил навес с левого фланга в штрафную, накрутил защитника, выкатил на Денисова, но форвард Руха, вместо того, чтобы пробить самому, отдал дальше на Оличенко, однако до последнего передача не дошла. На 15-й минуте Стрильчук ворвался во вратарскую и с острого угла пытался попасть в створ ворот – не хватило геометрии.

Защита сборной Украины играла очень растерянно, а Дигтярь заметно нервничал. Один из таких эпизодов едва не завершился голом: Паньос бил в дальний угол и лишь выставленная нога Третьяка позволила перевести на очередной угловой.

На 31-й минуте Макаренко спас Украину от верного гола, среагировав на удар Пенксы после выхода последнего один на один.

Через мгновение уже Моудры стрелял из-за пределов штрафной под перекладину – не хватило считанных сантиметров. Пенкса впоследствии реабилитировался и в падении через себя все-таки забил, но боковой арбитр сигнализировал об офсайде и гол не засчитали. Редушко в конце тайма смачно приложился к мячу и уже видел его в сетке, но защитник чехов успел заблокировать.

На последней минуте Макаренко ошибся на выходе и не смог перехватить навес с левого фланга – чехи не ждали такого подарка и не успели вовремя сориентироваться, чтобы добить в пустые ворота. Уже в добавленное время Степанов разрядил свою пушку с дальнего расстояния, однако голкипер среагировал на выстрел.

Сразу после перерыва Степанов должен был сравнивать, замыкая навес с левого фланга – мяч срезался с ноги и полетел над перекладиной. Было заметно, что украинцы не решались бить по воротам, пытаясь разыгрывать до верного: например Оличенко на 50-й минуте побоялся стрельнуть с выгодной позиции, отдал на Сороку, тот также начал что-то выдумывать, вместо того, чтобы завершить ударом и, в результате, момент был потерян.

На 60-й минуте Макаренко снова выдал сумасшедший сейв после выхода один на один. Но через минуту кипер СК Днепр-1 уже не смог спасти: Третьяк проиграл борьбу оппоненту в центре вратарской, мяч полетел на дальнюю штангу, где находился Пенкса – Оличенко уже в падении пытался помешать удару, но ... Чехия удвоила свое преимущество.

В середине тайма украинцы могли сокращать, но снова не разобрались в штрафной после навеса с углового. Впоследствии травму получил арбитр и матч пришлось на несколько минут прерывать. В конце концов, он не смог продолжить игру и на поле появился резервный рефери.

На последних минутах чехи в третий раз выходили один на один, но не разобрались между собой. Но уже в следующей атаке счет стал 3:0 – Пенкса с левого фланга ворвался и вратарскую и с острого угла закрутил под перекладину. Богданов в добавленное время должен был забивать мяч престижа, но с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера. Украина таки выстрадала свой гол – Стрильчук оказался на газоне после толчка в спину и Дигтярь с отметки подсластил горечь поражения.

Победа принесла Чехии 6 очков, у Сербии 3 пункта, у Украины и Кипра – 0 баллов. Для того чтобы оставались теоретические шансы на выход из группы, нужно, чтобы в сегодняшнем матче сербы не взяли очки с киприотами. Затем в 3-м туре необходимо побеждать Кипр и надеяться, что Чехия обыграет Сербию. И дальше считать дополнительные показатели в ситуации, когда у трех сборных (Украины, Сербии и Кипра) будет по три очка.

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