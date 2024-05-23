Киевское Динамо также столкнулось с последствиями триумфа Аталанты в Лиге Европы – это может повлиять на позиции "бело-синих" в квалификации Лиги чемпионов.

Из-за победы Аталанты в финале Лиги Европы Динамо пока не попадает в посев 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25, сообщает журналист Игорь Семйон.

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Однако, шанс стать сеяным у "бело-синих" остается. Для этого необходимо, чтобы Аталанта завершила сезон в топ-4 в чемпионате Италии. Если Динамо останется вне посева, то потенциальными соперниками будут Славия (Чехия), Зальцбург (Австрия) и вице-чемпион Турции (это может быть Галатасарай или Фенербахче). А в случае, если киевляне будут сеяными, соперниками могут стать Партизан (Сербия) и Лугано (Швейцария).

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Напомним, что Динамо завершило сезон УПЛ на втором месте, что позволит киевлянам начать следующую еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Добавим, что Аталанта пока пятая в Серии А (66 очков), но имеет на игру меньше, чем Ювентус (68 баллов).

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