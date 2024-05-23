Барселона вернулась к идее прощаться с Хави Эрнандесом после завершения сезона.

Следующим наставником "кулес" станет Ханси Флик, заявил инсайдер Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV. Хави уже сообщили об этом решении.

Лапорта непреклонен в своем решении – Хави покинет Барселону после завершения сезона

Барселона контактировала с Фликом еще в феврале, когда Хави публично объявил о своем уходе. Впрочем, серия хороших результатов вдохновила Лапорту уговаривать нынешнего тренера остаться. Хави согласился, но концовка кампании снова получается нервной – разборки с журналистами, болезненные поражения и тому подобное.

Главным инициатором прощания с Хави оставался спортивный директор Деку. Именно он вместе с Бояном Кркичем вчера проводил переговоры с Фликом в Лондоне. 59-летний немец готов впервые попробовать себя за пределами родины и реанимировать репутацию после провала со сборной.

"El NUEVO ENTRENADOR del BARÇA será HANSI FLICK".



BOM-BA-ZO de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/YyInEC8rpK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2024

"Кройф не взял единственного, кого я боялся": как обескровленный Милан уничтожил Барселону в афинском финале ЛЧ