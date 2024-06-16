Сборная Румынии довольно интересно построена тактически, не потерпев ни одного поражения в отборе к Евро-2024, в частности, в матчах против Швейцарии. У румын очень заметно умение подстраховать: центрбек Дрегушин любит пойти вперед, а его сразу же прикрывает опорник.

Слабыми местами у Румынии являются фланги обороны, поэтому Мудрик и Цыганков могут стать ключевыми игроками завтрашнего поединка. Но румыны достаточно сильны на флангах атаки, что может стать проблемой для Украины, которая точно не сможет рассчитывать на Миколенко. Зинченко же имеет проблемы в игре в защите и потерял место в основе Арсенала в прошлом сезоне. Сыграть же против Румынии лучше в 5 защитников. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".