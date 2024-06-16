Эуджен Нагое, который в свое время работал тренером "трехцветных", поделился мыслями относительно противостояния с украинцами.

"Я думаю, что сборная Румынии по своему уровню близка к сборной Украины. Мы способны провести с украинцами очень хорошую игру и можем рассчитывать на хороший результат.

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Команда будет настроена на победу. А что касается нашего соперника, то сборная Украины имеет технических футболистов и в средней линии, и в нападении, которые могут дестабилизировать любую команду.

Однако в игре "сине-желтых" есть и уязвимое место. У команды Реброва есть проблемы с центральными защитниками, я увидел их ненадежными. Когда они теряют мяч, то у защиты украинской сборной сразу возникают проблемы", – цитирует Нагое ProSport.

Напомним, дуэль между Румынией и Украиной состоится в понедельник, 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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