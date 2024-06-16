Украинец получил травму в товарищеском матче против Молдовы. Миколенко не тренировался с командой перед матчем с Румынией.

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"Мы объясняем ежедневно: Виталий работает, повреждение не восстанавливается за 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно быстрее вернется в состав", – цитирует Реброва УАФ.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2024 в матче против Румынии. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

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