Сборная Польши в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Нидерландами. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Мы привыкли считать сборную Польши успешнее Украины, ведь часто видим "бяло-червоных" на крупных турнирах. Впрочем, реальность несколько отличается – чемпионаты мира действительно редко обходятся без наших соседей, но за последние 34 года "Кадра" только раз вышла из группы. На Евро же поляки имеют четыре выступления против наших трех, только раз прорвавшись за пределы своего квартета.

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Четвертьфинал 2016 года пока остается наивысшим достижением "белых орлов", хотя за игру на Евро-2021 стыдно не должно быть. Повторить достижение в нынешнем розыгрыше будет трудно, ведь Польша попала в чрезвычайно состав группу – против нее играют Австрия, Франция и Нидерланды. Стартовать придется с поединка против "оранье".

Между тем, квалификацию к Евро-2024 команда едва не провалила. "Кадра" умудрилась стать третьей в группе с Албанией, Чехией, Фарерами и Молдовой – причем с последними набрали всего одно очко, пропустив три гола в Кишиневе. В плей-офф же поляки встретились с Уэльсом, не забив ни одного гола даже за 120 минут. Все решила серия пенальти.

Частично проблемы объясняется странным выбором тренеров. "Бело-красные" в течение последних трех лет пережили четыре смены наставников, причем все специалисты были разными по стилю. Очень разноплановые португальцы (атакующий Соуза и прагматичный Сантуш) чередовались с местными специалистами (Михневич, Пробеж).

Перспективного польского специалиста – Марека Папшуна из Ракува – федерация не захантила, хотя тот сидел без клуба с лета 2023-го. Вместо этого в сентябре взяли Михала Пробежа. Теоретически это тоже неплохой ход, ведь он тренировал молодежку и знает многих футболистов в сборной, но на практике все было не так однозначно.

Товарищеские матчи перед Евро-2024 добавили позитива, ведь удалось победить Украину и Турцию. Это действительно круто, однако особенности поединка против нашей сборной вы знаете – а вот "лунным звездам" основа вполне могла и сгореть. Турки создали достаточно, но не реализовали своих возможностей.

Пока складывается впечатление, что Польша не реализует свой высокий потенциал. Команда имеет кучу игроков из топ-лиг и даже из топ-клубов, у нее очень сильная атака и крайне агрессивные латерали (Залевски, Франковски), однако в обороне слишком много ошибок. Кроме того, "Кадра" имеет большие проблемы при выходе из-под под высокого прессинга.

Прямо сейчас польское сообщество тревожит кадровая ситуация. В матче с Украиной сломались Милик и Романчук, а Левандовски со Свидерски получили повреждения в поединке с турками. Последний умудрился сделать это во время празднования гола, но сейчас с ним все в порядке. Трое других не сыграют с Нидерландами – что наиболее обидно, Милик не сыграет на Евро-2024 вообще.

Впрочем, у соперника с кадрами проблем не меньше. Прямо перед чемпионатом Европы сломался Де Йонг – "оранье" потерпели самый страшный из всех возможных ударов по составу. Кроме того, на турнир не приехали Де Роон, Хартманн, Копмейнерс, Ботман и Тимбер, а Бробби пропустит игру с поляками. Потеря первых двух особенно неприятна для нидерландцев.

С травмами нидерландцам не везло и на протяжении отбора к Евро-2024. На это очень жаловался Рональд Куман – тренер считает, что ни в одном из матчей в группе команда не сыграла оптимальным составом. Впрочем, даже с такими серьезными пробоинами заявка выглядит грозно. Ван Дейк, Депай, Блинд, Симмонс, Гакпо, Мален – это только те фамилии, которые выдали особенно мощный сезон в клубном футболе.

Неудивительно, что эта банда прошла квалификацию, уступив только Франции в обоих матчах. Провалиться в группе с Грецией, Ирландией и Гибралтаром было трудно – но феерично Нидерланды выглядели только на фоне карликов и в домашке с греками. В других поединках разгромов не возникало, а в Афинах победу принес гол на 3-й компенсированной.

Значительно мощнее "оранье" проявили себя в мартовских и июньских спаррингах. Сборная разгромила Шотландию, Канаду и Исландию с идентичным счетом 4:0. Впрочем, поражение от Германии продолжило печальную тенденцию.

Под руководством Рональда Кумана нидерландцы проиграли все поединки с грандами. 0:4 и 1:2 против Франции, 2:3 против Италии в Лиге наций и 2:4 против Хорватии там же заставляют сомневаться в способности пройти далеко по плей-офф на Евро-2024.

Ориентировочные составы на матч Польша – Нидерланды

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Пьотровски, Слиш, Зелиньски, Залевски – Свидерски, Урбански.

Нидерланды: Вербрюгген – ван Дейк, де Лигт, Аке – Блинд, Верман, Схаутен, Вейналдум – Фримпонг, Симонс, Депай

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