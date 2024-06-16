Евро-2024

На второй день чемпионата Европы состоялось три матча. Швейцария разобралась с Шотландией в обед. В центральном противостоянии Испания разбила Хорватию с провалом Модрича. Италия пропустила самый быстрый гол в истории Евро, но одержала волевую победу над Албанией.

Сегодня состоятся еще три поединка: Польша против Нидерландов, Словения против Дании, Сербия против Англии. Анонсы вскоре появятся на сайте. Сборная Украины прибыла в Мюнхен, где сыграет стартовую игру на Евро-2024.

Украина

Ингулец официально назначил Василия Кобина главным тренером. Александрия подписала вингера сборной Хорватии. Карпаты потеряли команду во Второй лиге. Лучший арбитр УПЛ получил назначение на игру Евро-2024 с участием топ-сборной.

Мир

Артем Довбик может поехать в АПЛ к другому украинцу. Скалони исключил трех игроков из заявки на Копа Америка-2024 – Месси поедет на турнир. Брайтон официально нашел замену Де Дзерби – наставник уже вошел в историю АПЛ.