На матче Евро-2024 между сборными Австрии и Франции будет работать наш соотечественник.

Поединок Австрия – Франция рассудит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано – на боковых линиях будут работать Диего Барберо и Анхель Невадо, а судьей VAR – Хуан Мартинес Мунуэра, сообщает официальный сайт УЕФА.

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А вот четвертым рефери назначили украинца Николая Балакина. К слову, именно его выбрали лучшим арбитром УПЛ в сезоне 2023/24.

К слову, поединок Австрия – Франция состоится уже завтра, 16 июня, начало в 22:00. Другими соперниками в группе D стали Польша и Нидерланды.

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