Донецкий клуб пытается вернуть своих воспитанников на родину. Первой ласточкой стал Дмитрий Стрильчук.

Защитник юношеской команды Баварии Дмитрий Стрильчук продолжит карьеру в Шахтере, сообщает Sport.ua.

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Мюнхенцы решили не продлевать сотрудничество с украинским легионером по завершении сезона (контракт действовал до лета 2025-го). 17-летний украинец будет выступать за Шахтер U-19.

Напомним, Стрильчук – воспитанник волынского футбола. До войны находился в системе Шахтера, откуда в августе 2022-го вместе с Богданом Оличенко перешел в Баварию. В текущем сезоне провел 11 матчей (гол + ассист) за U-17 и 1 игру за U-19.

Ныне Стрильчук защищает цвета сборной Украины на Евро U-17. Он является основным левым защитником сборной 2007 года рождения.

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