Главные новости 1 апреля: Довбик нужен Атлетико, украинские арбитры уже проходят полиграф, детали травмы Яремчука
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 2 апреля.
Украина
Рух вырвал победу над ЛНЗ благодаря пенальти Притулы на 90+4 – двойная подстава от легионера черкасцев.
Минай – Динамо: известно, где состоится доигровка скандального матча УПЛ.
Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов.
Скандальный легионер Динамо не вернулся в клуб из расположения сборной – руководство уже готовит санкции.
Несколько украинских арбитров прошли проверку на полиграфе.
Мир
Интер легко разобрался с Эмполи, скинув команду Коваленко в зону вылета – Скудетто в дерби становится реальнее.
Adidas запретил "номер Ракицкого" в сборной Германии – неудачный дизайн напомнил о нацистах.
Неймар озвучил следующий клуб, за который будет играть после Саудовской Аравии.
Украинцы за рубежом
Довбик остается на радарах Атлетико – форвард сборной Украины может существенно обогатить Жирону. А также Артем повторил бомбардирское достижение Шевченко.
Травма Яремчука: в Валенсии пролили свет на повреждение форварда сборной Украины.
За нового Ярмолу в АПЛ ждут 100 миллионов, Мудрик играет лучший матч, но провоцирует скандал – украинец с рекордом.