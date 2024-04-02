Украина

Рух вырвал победу над ЛНЗ благодаря пенальти Притулы на 90+4 – двойная подстава от легионера черкасцев.

Минай – Динамо: известно, где состоится доигровка скандального матча УПЛ.

Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов.

Скандальный легионер Динамо не вернулся в клуб из расположения сборной – руководство уже готовит санкции.

Несколько украинских арбитров прошли проверку на полиграфе.

Мир

Интер легко разобрался с Эмполи, скинув команду Коваленко в зону вылета – Скудетто в дерби становится реальнее.

Adidas запретил "номер Ракицкого" в сборной Германии – неудачный дизайн напомнил о нацистах.

Неймар озвучил следующий клуб, за который будет играть после Саудовской Аравии.

Украинцы за рубежом

Довбик остается на радарах Атлетико – форвард сборной Украины может существенно обогатить Жирону. А также Артем повторил бомбардирское достижение Шевченко.

Травма Яремчука: в Валенсии пролили свет на повреждение форварда сборной Украины.

За нового Ярмолу в АПЛ ждут 100 миллионов, Мудрик играет лучший матч, но провоцирует скандал – украинец с рекордом.