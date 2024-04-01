Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов
20:28 - Читати українською
Голкипер Миная Александр Кемкин заинтересовал нескольких представителей европейских чемпионатов.
Как стало известно Футбол 24, к Кемкину проявляют интерес представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.
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Впрочем, не только они заинтересованы вратарем Миная – некоторые из клубов УПЛ также хотели бы подписать голкипера.
Отметим, что Кемкин сыграл в 7 матчах за Минай в этом сезоне, но лишь в одном из них удержал ворота на замке. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.
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Источник: Футбол 24
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