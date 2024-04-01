Как стало известно Футбол 24, к Кемкину проявляют интерес представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.

Минай опроверг информацию о доигровке матча с Динамо в Киеве

Впрочем, не только они заинтересованы вратарем Миная – некоторые из клубов УПЛ также хотели бы подписать голкипера.

Отметим, что Кемкин сыграл в 7 матчах за Минай в этом сезоне, но лишь в одном из них удержал ворота на замке. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Минай расписал ничью с Александрией, оформив камбэк с 0:2 – Ковалец промахнулся с пенальти и получил удаление