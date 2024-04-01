Нападающий Жироны Артем Довбик своей результативностью привлекает внимание и более топовых клубов.

Атлетико не забывает о кандидатуре Артема Довбика как опции усиления атаки, сообщает ElGolDigital.

Дубль Довбика в видеообзоре матча Жирона – Бетис – 3:2

Отмечается, что клаусула украинца составляет 28 млн евро – так его оценивает и Transfermarkt. Довбик в последнее время заставил волноваться болельщиков Жироны, поскольку не забивал 8 матчей подряд. По информации твиттер-аккаунта Víctor_ATM, "матрасники" рассматривают вариант с трансфером Артема, если команду покинет Альваро Мората.

Добавим, что Довбик провел 31 матч за Жирону в этом сезоне во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 7 ассистами.

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