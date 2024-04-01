Рух после серии из трех побед встретился с середняком чемпионата – ЛНЗ. Черкащане же в последний раз побеждали как раз 3 тура назад – минимальная победа над Полесьем. В первом тайме Рух владел инициативой и имел два неплохих момента. Оба раза Федор пробил выше ворот. ЛНЗ ответил моментом Молло Бессала, который замкнул прострел пяткой – Ледвий сумел забрать мяч в руки.

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Ближе к перерыву игра стала более грубой. Сразу трое игроков ЛНЗ получили желтые (Кучеренко – находясь на скамейке запасных), Рух получил одно предупреждение. Голов же в первом тайме не было. На старте второй половины Бессала имел еще один момент, но Ледвий совершил сейв после удара под перекладину. Еще возможность была у Яшара после розыгрыша штрафного, но и здесь вратарь Руха классно сыграл.

После этого опасных моментов у ворот обеих команд не возникало, но уже в компенсированное время Бар неосторожно сыграл и наступил на ногу Федора. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, а Арад Бар получил вторую желтую. Остап Притула же реализовал пенальти.

Таким образом, Рух набрал 39 очков и приблизился к Динамо, а ЛНЗ с 25 пунктами остался девятым.

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