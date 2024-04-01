Доигровка матча 16-го тура УПЛ между Минаем и Динамо состоится в Киеве, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Напомним, этот поединок в декабре 2023 года стартовал по расписанию, но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть чуть больше минуты. Из-за длительной паузы было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе Минай отсутствует искусственное освещение.

По информации источника, стороны долго вели переговоры относительно того, где проведут повторную попытку и наконец достигли договоренности. Отмечается, что закарпатский клуб принял аргументы "бело-синих" и согласился на предложение доиграть этот поединок в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Встреча состоится 17 апреля, как это ранее было официально объявлено УПЛ.

Напомним, после 22-х туров Динамо идет в турнирной таблице на четвертой строчке, набрав 41 очко. Минай с 14-ю пунктами последний.

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