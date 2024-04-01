Сказка Давиде Никогда что-то очень быстро закончилась. Кризисный менеджер сумел вытащить команду из зоны вылета, но после четырех поражений подряд Эмполи снова рискует там закрепиться. Вот Интер легко мог бы позволить себе подобную серии и все равно остался бы на первой строчке. Но "нерадзурри" не замечают соперников, лишь раз в 2024 году потеряв очки.

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Сегодня хозяева Джузеппе Меацца очень успешно начали матч. Уже на 6-й минуте мяч оказался в воротах гостей. Бастони в который раз записал в свой актив ассист, а Димарко забил очень красивый гол. Эмполи пытался что-то противопоставить, но даже отсутствие Зоммера не пошатнуло надежность обороны лидера Серии А.

Сам Интер не очень спешил развивать преимущество. В конце концов, замены Симоне Индзаги в концов матча принесли результат. Дюмфрис и Санчес вместе вышли на поле, а спустя четыре минуты организовали гол. Дензел прострелил, Алексис забил. А вот Виктор Коваленко так и не получил шанс себя проявить, просидев всю игру в запасе.

Финальный свисток зафиксировал победу Интера, который сохранил 14 очков преимущества над Миланом. Поэтому в дерби вполне может состояться досрочное чемпионство, если этого не произойдет раньше. Эмполи упал в зону вылета.