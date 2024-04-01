Неймар приехал на финал Кампеонато Паулиста, чтобы поддержать Сантос в поединке против Палмейраса. Бразилец зашел в раздевалку и раскрыл детали своего будущего. Неймар сказал, что в 2025 году вернется в Сантос, сообщает UOL.

Неймар выпрашивает сенсационное возвращение в Барселону – саудовцы получили от звезды 5 матчей за 90 млн

Трибуны тепло встретили кумира: "Оле-оле, возвращайся домой, Неймар!" У звездного футболиста очень хорошие отношения с президентом Сантоса Марсело Тейшейройрой. Неймар уже второй раз за год посетил игру родной команды.

Неймар выступает в Саудовской Аравии за Аль-Хиляль. Контракт рассчитан до лета 2025-го. 32-летний бразилец не играет с октября из-за тяжелой травмы. Он начинал карьеру в Сантосе, откуда перешел в Барселону.