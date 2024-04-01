"По моим данным, в этот перерыв на матчи сборных несколько арбитров прошли проверку на детекторе лжи.

Шевченко: Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе

То есть были судьи, которые уже прошли тестовую, профилактическую – назовем ее так, проверку на полиграфе.

Из того, что я слышал, это один главный арбитр, ассистент и один наблюдатель арбитража", – отметил Зверов в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ранее исполком УАФ поддержал предложение об обязательном прохождении арбитрами исследования с применением полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период. Если арбитр не пройдет детектор лжи – он не вернется к работе.

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