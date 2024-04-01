Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в старте Валенсии на поединок 30-го тура Ла Лиги против Мальорки (0:0), однако успел провести на поле лишь 16 минут. Наш земляк травмировался и был заменен на Диего Лопеса.

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По сообщению официального сайта "летучих мышей", Яремчук получил травму подколенной мышцы левой ноги. Отмечается, что Роман проведет медицинское, физиотерапевтическое и реабилитационное лечение до клинического улучшения.

Как следствие, форвард пропустит минимум 2 недели и не сможет помочь Валенсии в матче чемпионата Испании против Гранады. Осторожные прогнозы можно делать на игру с Осасуной, которая состоится 15 апреля.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Его команда после 30-ти туров идет в турнирной таблице Примеры на 8 строчке, набрав 41 очко.

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