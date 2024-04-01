Благодаря дублю в ворота Бетиса, показатель голов Довбика в Ла Лиге достиг отметки в 16 голов.

Довбик остается на радарах Атлетико – форвард сборной Украины может существенно обогатить Жирону

Это позволило Артему стать вторым украинцем после Андрея Шевченко, который сумел забить более 15 голов в европейских топ-5 лиг, сообщает Opta.

Добавим, что Шевченко покорилось это достижение в составе Милана в сезоне 2005/06 – тогда легенда сборной Украины забил 19 голов в Серии А.

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