Никто в Бундестим не сможет выйти на поле под 44 номером из-за решения экипировщика.

Adidas изъял из сборной Германии 44 номер, сообщает Bild. Новый шрифт на форме получился неудачным, ведь четверка подобна латинской букве S, а 44 номер буквально стилизован, как аббревиатура SS (Schutzstaffel – военные отряды нацистской Германии).

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"Мы запрещаем 44 номер прямо сейчас. Люди 100 разных национальностей работают в Adidas. Наша компания выступает за многообразие и равенство, мы против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех сферах", – сказал представитель Adidas Оливер Брюгген.

Немецкий футбольный союз вообще дистанцировался от проблемы и просто заявил, что не поддерживает праворадикальные идеи.

Adidas вляпался в скандал под конец сотрудничества со сборной Германии, разработав неудачный дизайн формы на домашнее Евро-2024. С 2027 года Бундестим будет экипировать Nike.