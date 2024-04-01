Братиславский Слован, за который ныне на правах аренды из Динамо выступает Жерсон Родригес, получил неожиданные проблемы.

"У нас сейчас нет Родригеса, он не приехал со сбора национальной команды Люксембурга.

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Мы должны решить эту проблему – и я, и клуб. Это дисциплинарная вещь. Для меня команда на первом месте", – цитирует главного тренера Слована Владимира Вайсса официальный сайт клуба.

Напомним, 27 марта, Жерсон узнал приговор суда по делу о 3-х случаях насилия, одно из которых – в мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд. Родригес получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро он должен выплатить бывшей девушке, а также обязан пройти курсы терапии по управлению гневом. Испытательный срок составляет 5 лет.

К слову, Жерсон перешел в Динамо в 2019 году. Он до сих пор пребывает на контракте в киевском клубе (соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года), хотя уже 6 раз отправлялся в аренды. В текущем сезоне люксембуржец провел за Слован 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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