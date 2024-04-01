Мудрик впервые вышел в стартовом составе Челси в 2024-м году и стал одним из лучших в матче с Бернли. Украинец отметился ассистом (но гол Дисаси отменили из-за игры рукой), а также заработал пенальти и удаление для игрока соперников. Правда, этого было недостаточно – лондонцы сыграли 2:2 с аутсайдером.

Миколенко пропустил игру с Борнмутом, а Забарный традиционно вышел в стартовом составе "вишен". А Егор Ярмолюк засиял в игре с Манчестер Юнайтед, за что получил ряд комплиментов от болельщиков в соцсетях. Украинец имел шанс забить, но Онана совершил классный сейв. Некоторые из болельщиков считает, что Ярмолюк, если бы играл больше на атаку, мог бы уже стоить 100 миллионов и играть за топ-клуб. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Ярмолюк порвал соцсети игрой против МЮ: неприличный талант, тренерское преступление и что мешает поехать на Евро