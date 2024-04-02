"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 2 квітня.

Україна

Рух вирвав перемогу над ЛНЗ завдяки пенальті Притули на 90+4 – подвійна підстава від легіонера черкасців.

Минай – Динамо: відомо, де відбудеться догравання скандального матчу УПЛ.

Воротар аутсайдера УПЛ потрапив до сфери інтересів європейських клубів.

Скандальний легіонер Динамо не повернувся до клубу з розташування збірної – керівництво вже готує санкції.

Декілька українських арбітрів пройшли перевірку на поліграфі.

Світ

Інтер легко розібрався з Емполі, скинувши команду Коваленка в зону вильоту – Скудетто в дербі стає реальнішим.

Adidas заборонив "номер Ракицького" у збірній Німеччини – невдалий дизайн нагадав про нацистів.

Неймар озвучив наступний клуб, за який гратиме після Саудівської Аравії.

Українці за кордоном

Довбик залишається на радарах Атлетіко – форвард збірної України може суттєво збагатити Жирону. А також Артем повторив бомбардирське досягнення Шевченка.

Травма Яремчука: у Валенсії пролили світло на ушкодження форварда збірної України.

За нового Ярмолу в АПЛ чекають 100 мільйонів, Мудрик грає найкращий матч, але провокує скандал – українець з рекордом.