Головні новини 1 квітня: Довбик потрібен Атлетіко, українські арбітри вже проходять поліграф, деталі травми Яремчука
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 2 квітня.
Україна
Рух вирвав перемогу над ЛНЗ завдяки пенальті Притули на 90+4 – подвійна підстава від легіонера черкасців.
Минай – Динамо: відомо, де відбудеться догравання скандального матчу УПЛ.
Воротар аутсайдера УПЛ потрапив до сфери інтересів європейських клубів.
Скандальний легіонер Динамо не повернувся до клубу з розташування збірної – керівництво вже готує санкції.
Декілька українських арбітрів пройшли перевірку на поліграфі.
Світ
Інтер легко розібрався з Емполі, скинувши команду Коваленка в зону вильоту – Скудетто в дербі стає реальнішим.
Adidas заборонив "номер Ракицького" у збірній Німеччини – невдалий дизайн нагадав про нацистів.
Неймар озвучив наступний клуб, за який гратиме після Саудівської Аравії.
Українці за кордоном
Довбик залишається на радарах Атлетіко – форвард збірної України може суттєво збагатити Жирону. А також Артем повторив бомбардирське досягнення Шевченка.
Травма Яремчука: у Валенсії пролили світло на ушкодження форварда збірної України.
За нового Ярмолу в АПЛ чекають 100 мільйонів, Мудрик грає найкращий матч, але провокує скандал – українець з рекордом.