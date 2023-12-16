Главные новости 15 декабря: Лунин вызвал восхищение, триумф сборной Украины в футзале, новые правила для Месси
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 15 ноября.
Украина
Сборная Украины разнесла Бельгию со счетом 8:2 – остался один шаг к выходу на футзальный ЧМ-2024.
Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2023/24.
Суркис прокомментировал слухи о назначении вице-президента Динамо генсекретарем УАФ с приходом Шевченко.
Защитник Шахтера заинтересовал испанский клуб – "горняки" получили шанс не терять игрока бесплатно.
Мир
МЛС вводит революционные изменения – Месси и Кривцов будут играть по новым правилам.
Клубный ЧМ: Ман Сити получил соперника в полуфинале, Аль-Иттихад позорно вылетел с незабитым пенальти Бензема.
Экс-тренер Барселоны и сборной Испании докатился до худшей команды чемпионата России.
Манчестер Сити нацелился на сенсационного лидера Жироны – у Реала есть право приоритетного выкупа.
Украинцы за границей
Дженоа сенсационно вырвала ничью с Ювентусом – Малиновский в стиле Гаттузо не пускал туринцев на вершину Серии А.
Довбик и Цыганков обвалили коэффициент на чемпионство Жироны в Ла Лиге в 278 раз.
"У Лунина значительно лучшая статистика чем у Кепы": испанский СМИ озвучил ключевое изменение в Реале и революцию в сборной Украины.