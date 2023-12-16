Украина

Сборная Украины разнесла Бельгию со счетом 8:2 – остался один шаг к выходу на футзальный ЧМ-2024.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2023/24.

Суркис прокомментировал слухи о назначении вице-президента Динамо генсекретарем УАФ с приходом Шевченко.

Защитник Шахтера заинтересовал испанский клуб – "горняки" получили шанс не терять игрока бесплатно.

Мир

МЛС вводит революционные изменения – Месси и Кривцов будут играть по новым правилам.

Клубный ЧМ: Ман Сити получил соперника в полуфинале, Аль-Иттихад позорно вылетел с незабитым пенальти Бензема.

Экс-тренер Барселоны и сборной Испании докатился до худшей команды чемпионата России.

Манчестер Сити нацелился на сенсационного лидера Жироны – у Реала есть право приоритетного выкупа.

Украинцы за границей

Дженоа сенсационно вырвала ничью с Ювентусом – Малиновский в стиле Гаттузо не пускал туринцев на вершину Серии А.

Довбик и Цыганков обвалили коэффициент на чемпионство Жироны в Ла Лиге в 278 раз.

"У Лунина значительно лучшая статистика чем у Кепы": испанский СМИ озвучил ключевое изменение в Реале и революцию в сборной Украины.