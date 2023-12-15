Руководство МЛС приняло изменения в футбольные правила, которые будут использоваться в сезоне 2024 года.

Высшая лига футбола в США внесла изменения относительно правил проведения игры, которые вступят в силу в следующем сезоне. Об этом сообщил ESPN.

"Играл в Мелитополе в форме Арсенала": украинский легионер, завоевавший "золото" МЧС, обратился в ВСУ

Согласно информации, все изменения направлены на ограничение остановок в матче. Первое новое правило касается времени оказания помощи при повреждении. Если игрок с подозрением на травму находится на поле больше 15 секунд, то ему позволят вернуться в игру не раньше, чем через две минуты. Если же за фол была показана красная или желтая карточка, то правило действовать не будет. Это правило тестировали в MLS Next Pro и эксперимент показал, что количество остановок сократилось.

Второе правило касается выхода на замену. Если футболист не успел покинуть поле за 10 секунд, то игрок, который должен был его заменить, не сможет играть в течение минуты. Исключением является замена вратаря или травмированного футболиста.

Также в МЛС добавленное время теперь будет отображаться на табло, а решения VAR будут объявлены судьями на весь стадион.

Напомним, что в МЛС выступают двое украинцев – Кривцов играет с Месси в Интер Майами, а Евгений Чеберко защищает цвета Коламбус Крю.

Чеберко помог Коламбус Крю завоевать Кубок МЛС – он стал лишь вторым украинцем, которому покорился этот турнир