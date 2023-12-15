Роберт Морено умудрился найти еще более глубокое дно для своей посредственной карьеры.

Сочи официально объявил о назначении известного испанца новым главным тренером.

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Морено 11 лет (2008-2019) работал ассистентом Луиса Энрике, как вдруг получил шанс стать исполняющим обязанности главного тренера сборной Испании из-за смертельной болезни дочери Лучо. Роберт вывел "Фурию" на Евро-2020, однако босс пришел в себя и вернулся к финальной части. Обиженный Морено покинул штаб Луиса Энрике, начав самостоятельную карьеру.

Она складывалась провально – быстрые увольнения из Монако (13 матчей) и Гранады (29 матчей). Теперь 46-летний Морено "закопал" себя еще глубже, возглавив худшую команду чемпионата России.

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