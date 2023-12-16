Україна

Збірна України рознесла Бельгію з рахунком 8:2 – залишився один крок до виходу на футзальний ЧС-2024.

Перша ліга: відбулося жеребкування другого етапу сезону 2023/24.

Суркіс прокоментував чутки про призначення віце-президента Динамо генсекретарем УАФ з приходом Шевченка.

Захисник Шахтаря зацікавив іспанський клуб – "гірники" отримали шанс не втрачати гравця безкоштовно.

Світ

МЛС запроваджує революційні зміни – Мессі та Кривцов гратимуть за новими правилами.

Клубний ЧС: Ман Сіті отримав суперника у півфіналі, Аль-Іттіхад ганебно вилетів з незабитим пенальті Бензема.

Екс-тренер Барселони та збірної Іспанії докотився до найгіршої команди чемпіонату Росії.

Манчестер Сіті націлився на сенсаційного лідера Жирони – у Реала є право пріоритетного викупу.

Українці за кордоном

Дженоа сенсаційно вирвала нічию з Ювентусом – Маліновський у стилі Гаттузо не пускав туринців на вершину Серії А.

Довбик і Циганков обвалили коефіцієнт на чемпіонство Жирони в Ла Лізі у 278 разів.

"Лунін має значно кращу статистику за Кепу": іспанський ЗМІ озвучив ключову зміну в Реалі та революцію у збірній України.