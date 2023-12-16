Головні новини 15 грудня: Лунін викликав захоплення, тріумф збірної України у футзалі, нові правила для Мессі і Кривцова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 15 листопада.
Україна
Збірна України рознесла Бельгію з рахунком 8:2 – залишився один крок до виходу на футзальний ЧС-2024.
Перша ліга: відбулося жеребкування другого етапу сезону 2023/24.
Суркіс прокоментував чутки про призначення віце-президента Динамо генсекретарем УАФ з приходом Шевченка.
Захисник Шахтаря зацікавив іспанський клуб – "гірники" отримали шанс не втрачати гравця безкоштовно.
Світ
МЛС запроваджує революційні зміни – Мессі та Кривцов гратимуть за новими правилами.
Клубний ЧС: Ман Сіті отримав суперника у півфіналі, Аль-Іттіхад ганебно вилетів з незабитим пенальті Бензема.
Екс-тренер Барселони та збірної Іспанії докотився до найгіршої команди чемпіонату Росії.
Манчестер Сіті націлився на сенсаційного лідера Жирони – у Реала є право пріоритетного викупу.
Українці за кордоном
Дженоа сенсаційно вирвала нічию з Ювентусом – Маліновський у стилі Гаттузо не пускав туринців на вершину Серії А.
Довбик і Циганков обвалили коефіцієнт на чемпіонство Жирони в Ла Лізі у 278 разів.
"Лунін має значно кращу статистику за Кепу": іспанський ЗМІ озвучив ключову зміну в Реалі та революцію у збірній України.