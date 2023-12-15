"Зеленые" готовятся к зимнему трансферному окну и стремятся усилить линию обороны. Как информирует Relevo, Бетис сделал основной целью бразильца Витао

Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского форварда – и получил мгновенный ответ

Защитник принадлежит Шахтеру, но воспользовался правилом УЕФА и перебрался на правах аренды в Интернасьонал. В текущем сезоне Витао отыграл 26 матчах за бразильский клуб.

Действующее соглашение 23-летнего игрока с Шахтером действует до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что Витао планирует остаться в Интернасьонале, что лишило бы "горняков" возможности заработать. Если Шахтеру удастся договориться с Бетисом зимой, то дончане смогут получить средства за трансфер. Издание отмечает, что переговоры между двумя клубами находятся на начальной стадии, но между сторонами есть гармония.

Напомним, что Витао присоединился к Шахтеру в 2019 году за 4 миллиона евро. В составе дончан он провел 36 матчей и отметился одной результативной передачей.

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