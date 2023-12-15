Довбик и Цыганков обвалили коэффициент на чемпионство Жироны в Ла Лиге в 278 раз
Букмекеры вынуждены менять свои прогнозы после феерического успеха каталонской команды.
Впервые в текущем сезоне Жирона вышла на вторую строчку среди претендентов на титул чемпиона Испании, сообщает Sport.ua.
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Коэффициент на триумф каталонцев в Ла Лиге составляет 4,5. Больше шансов сейчас имеет только мадридский Реал – 1,52.
Интересно, что котировки на титул Жироны обвалились в 278 раз со старта текущей кампании. Перед началом сезона коэффициент на победу команды Довбика и Цыганкова составлял 1250.
Напомним, после 16-ти туров Жирона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 41 очко – Реал отстает на 2 пункта. Атлетико и Барселона делят 3-4 строчки с 34-мя баллами.
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:
1. Реал Мадрид – 1.52
2. Жирона – 4.50
3. Барселона – 6.00
4. Атлетико – 8.00
5. Реал Сосьедад – 350.00
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