Букмекеры вынуждены менять свои прогнозы после феерического успеха каталонской команды.

Впервые в текущем сезоне Жирона вышла на вторую строчку среди претендентов на титул чемпиона Испании, сообщает Sport.ua.

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Коэффициент на триумф каталонцев в Ла Лиге составляет 4,5. Больше шансов сейчас имеет только мадридский Реал – 1,52.

Интересно, что котировки на титул Жироны обвалились в 278 раз со старта текущей кампании. Перед началом сезона коэффициент на победу команды Довбика и Цыганкова составлял 1250.

Напомним, после 16-ти туров Жирона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 41 очко – Реал отстает на 2 пункта. Атлетико и Барселона делят 3-4 строчки с 34-мя баллами.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:

1. Реал Мадрид – 1.52

2. Жирона – 4.50

3. Барселона – 6.00

4. Атлетико – 8.00

5. Реал Сосьедад – 350.00

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