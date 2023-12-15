Руслан Малиновский очень вовремя отбыл дисквалификацию – вернулся сразу на Ювентус. В Италии уже давно шутят о любви украинца к туринскому клубу. Это любимая жертва нашего земляка – четыре гола за шесть матчей, только один из которых завершился поражением.

Возможно, именно такая статистика побудила Малиновского на старте встречи нанести удар с 30 метров. Вышло прямо в руки Щенсны. Ювентус наоборот – старался пробираться в чужую штрафную. Классно прорвался Камбьясо и сбросил на Кьезу. Федерико не испугал острый угол. Удар был мощным, а в сетку с внешней стороны. Позже вингер мог стать ассистентом. Феде выполнил классную передачу на Влаховича, но серб не смог нормально попасть по мячу, находясь в пределах вратарской.

Ювентус продолжил давить и достиг своего. Малиновского запрессинговали, и он отдал короткую передачу на Баделя. Тот не сумел обработать мяч, подарив его сопернику. Кьеза ворвался в штрафную, где его сбил голкипер. Безапелляционный пенальти. Феде решил пробивать сам и очень уверенно обыграл Жозепа Мартинеса.

Этот гол означал только одно – Ювентус переходит в эконом-режим. Массимилиано Аллегри хорошо научил своих футболистов сохранять минимальное преимущество. Красноречивый вид имеет график интенсивности команд в атаке до и после забитого мяча. Туринцы почти отказались от попыток идти вперед. В то же время Дженоа далеко не та команда, которая специализируется на взломе автобусов. Очень старался Гудмундссон. Впрочем, защитники гостей хорошо знали, от кого ждать опасности.

Альберто Джилардино в перерыве произвел одну замену, которая мгновенно дала результат. Вместо Васкеса появился Экубан. Нигерийцу понадобилось всего четыре минуты, чтобы забить гол. Казалось, он неудачно обработал мяч, и вместо удара пришлось делать передачу. На нее отозвался Гудмундссон. Исландец забил свой шестой гол в этом розыгрыше Серии А – более трети от показателей всей команды.

Ювентусу снова пришлось идти вперед, и у него был шанс очень быстро вернуть преимущество. Мартинес зачем-то отдал передачу на Кьезу, однако сам нивелировал угрозу. Феде пытался перекинуть голкипера. Тот уже лежа успел выставить руку и совершить сейв. Неожиданно этим моментом туринцы и ограничились. Дженоа сначала выровняла игру, а затем вообще взяла контроль над ситуацией.

Конечно, нельзя сказать, что грифоны доминировали, но несколько хороших моментов было. Малиновский скинул под удар Баделю (заблокировали), еще одна попытка Руслана издалека (неточно), Бани пытался замкнуть подачу с углового (неудачно). Ювентус за эти двадцать минут ничего не создал.

По-настоящему, туринцы активизировались на последних минутах. Бремер после углового пробивал буквально с нескольких метров. Мартинес чудом успел среагировать и перевел на угловой. Когда же контратаку пытался разогнать Йылдиз, его грубо снес Малиновский. Рино Гаттузо мог бы только похвалить за такую работу. В конце концов Дженоа выстояла и отобрала очки у Ювентуса. Туринцы подарили шанс Интеру уйти в отрыв, а генуэзцы закрепились на 14 месте.