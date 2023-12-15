"Сейчас Бриф исполняет обязанности первого вице-президента Динамо. Не знаю, кому это выгодно, но вероятность того, что он покинет клуб или будет совмещать свои обязанности с работой в федерации, равна абсолютному нулю", – цитирует Суркиса ТаТоТаке.

Шевченко стал единственным кандидатом на выборах президента УАФ – остался один шаг

Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщали, что вице-президент Динамо Дмитрий Бриф станет генеральным секретарем УАФ в команде Андрея Шевченко.

Напомним, что выборы президента УАФ пройдут на внеочередном конгрессе 25 января. Для победы Шевченко на выборах достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях.

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